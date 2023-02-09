تلقى النادي الأهلي هزيمة كبيرة من ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي اقيم على استاد مولاي عبد الله.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها الأهلي لهزيمة كبيرة في بطولة كأس العالم للأندية، منذ هزيمته أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس بالبطولة في 18 ديسمبر 2013، عندما خسر بنتيجة 5-1.

وفي العموم، تعرض الأهلي لهزيمة كبيرة بتاريخه منذ 4 سنوات، بعد الخسارة من النادي الملكي، وكانت أكبر هزيمة تعرض لها الأهلي مؤخراً في جميع البطولات، أمام فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في 2019.

وهُزم الأهلي أمام صنداونز بنتيجة 5-0، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في 6 أبريل 2019.