أمريكا وأيرلندا تؤكدان أهمية استمرار التعاون في القضايا ذات الأهمية العالمية

أكدت الولايات المتحدة وأيرلندا أهمية استمرار التعاون بين واشنطن وبروكسل في القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل إيران والجهود المبذولة لتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتحديات التي تفرضها الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- أن ذلك جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ووزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في واشنطن العاصمة.

وأعربت شيرمان، خلال اللقاء، عن تقدير الولايات المتحدة لما تقدمه أيرلندا لأوكرانيا من دعم، بما في ذلك استضافة أكثر من 70 ألف أوكراني نزحوا بسبب العملية العسكرية الروسية.

وأكد الجانبان التزامهما باتفاقية بلفاست/ الجمعة العظيمة قبل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها في أبريل.

واتفق كلاهما على أهمية حل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للقضايا العالقة بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن.