دبلوماسي إيراني: اللبنانيون قادرون على تقرير مستقبل بلادهم بعيدا عن أي إملاءات خارجية

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، أن اللبنانيين لديهم الوعي لتقرير مستقبل بلادهم بعيدا عن أي إملاءات خارجية.

وقال باقري، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب اليوم: "لدينا قناعة راسخة أن النخب اللبنانية السياسية من جهة، والشعب اللبناني من جهة أخرى، لديهم الوعي والبصيرة والحكمة الكافية التي تؤهلهم لتقرير مستقبل هذا البلد الشقيق من خلال الإرادة الوطنية اللبنانية المستقلة والحرة بعيداً عن أي املاءات خارجية".

وأضاف: "تحدثنا عن أفضل المناخات التي بإمكاننا أن نعزز من خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان تاريخية وقديمة، وهذا ما يتيح التعاون البناء في مختلف المجالات أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن إيران ستبقى دائما إلى جانب لبنان داعمة ومؤازرة لها ومدافعة عنها في مختلف المجالات، ولن تألو جهدا في تقديم أي دعم يطلب منها من أجل تأمين الغد الأفضل والحياة الرشيدة إلى لبنان الشقيق وشعبه العزيز.

وأشار الوزير بو حبيب، إلى أنه جرى خلال اللقاء، التطرق إلى المساعدات التي تنوي إيران تقديمها، موضحا أنه سينقل ما تم بحثه إلى الوزراء المختصين وإلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية علي باقري، بدأ زيارةً إلى لبنان أول أمس الثلاثاء.