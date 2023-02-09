الطاقة الروسية تعلن اتفاقية لتوريد 10 مليارات متر مكعب غاز إلى الصين

وقعت روسيا والصين اتفاقية حكومية دولية بشأن إمدادات الغاز عبر مسار الشرق الأقصى.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تنص على توريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين وهي بحاجة الآن إلى المصادقة.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية وشركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

وفي مطلع فبراير 2022، وقعت "غازبروم" عقدا طويل الأجل مع شركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد "قوة سيبيريا-2" (مشروع مخطط لإطلاقه) عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

ميدانيا، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "في 8 فبراير، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك - في باخموت، وأصيب سبعة آخرون من سكان المنطقة"، مضيفا أنه "من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا".

وفي سياق متصل، أكد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك ميكولا لوكاشوك، أن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك الليلة الماضية؛ ما أدى إلى مقتل شخص، مشيرا إلى أن الروس قصفوا المدينة بالمدفعية الثقيلة مستهدفين حيا سكنيا؛ ما أدى إلى إلحاق ضرار بما لا يقل عن 16 مبنى سكنيا ومؤسسة خاصة، كما لحقت أضرار بسبعة مبان خارجية وسيارتين وشبكات كهرباء وخط أنابيب غاز.