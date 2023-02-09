وزير الدفاع اليمني يبحث مع وفد من قيادة التحالف سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم، مع وفد عسكري من قيادة تحالف دعم الشرعية برئاسة اللواء حامد محمد الغامدي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون؛ بما يرفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، ويرفع الروح المعنوية.

وشرح وزير الدفاع - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - طبيعة الموقف العسكري في مختلف جبهات القتال، في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، مثمنا الدعم السخي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم الدائم والداعم للسلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني ممثلا بذراعها مليشيا الحوثي الإرهابية.

‏‏ بدوره أكد اللواء الركن حامد الغامدي، موقف التحالف الثابت والداعم للشعب اليمني وقواته المسلحة حتى استعادة اليمن وتحقيق السلام الدائم.