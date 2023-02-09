مازالت حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود التركية السورية مستمرة في الارتفاع بشكل متسارع، حيث يتم العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض، وتجاوزت حصيلة القتلى 17 ألفا، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البلدين.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن عدد الوفيات وصل إلى 14 ألفا و351 شخصا في الزلزال في تركيا.

وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مدينة غازي عنتاب التي تضررت من الزلزال اليوم الخميس، حيث تدمر 944 مبنى من أكثر من 6400 مبنى.

وطبقا لآخر البيانات السورية توفي 3200 شخص على الأقل.