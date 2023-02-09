تحويلات مرورية لاستكمال رفع الكمرات الخاصة بكوبري الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبري الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلي.

وأوضحت أنه تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبرى الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلي، فسيتم الغلق الكلي لمحور الأوتوستراد بالوصلة من شارع الصيانة وحتى كوبرى الأباجية، وتحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر "المواجه"؛ وذلك بالتناوب مع تنفيذ فواصل لفصل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ فقط.

ولفتت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أن ذلك سيكون اعتباراً من غد الخميس ولمدة 4 ليالي فقط، بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.