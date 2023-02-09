رفعت صربيا سعر الفائدة القياسي، للاستمرار في تشديدها الحاد للسياسة النقدية، حيث تسعى لكبح جماح أسوأ موجة تضخم منذ ما لا يقل عن 15 عامًا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأن البنك الوطني الصربي رفع سعر الفائدة لمدة أسبوع، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، بما يتماشى مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد تقريبا الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج.

وأدى الارتفاع الحادي عشر على التوالي، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وقفزت أسعار المستهلك في صربيا بنسبة 15.1% عن العام السابق في ديسمبر الماضي، بنفس الوتيرة التي كانت عليها في الشهر السابق.