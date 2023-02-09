 زوران يضم مابولولو وميسي والغندور لقائمة الاتحاد أمام أسوان - بوابة الشروق
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زوران يضم مابولولو وميسي والغندور لقائمة الاتحاد أمام أسوان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:06 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:06 ص

أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مباريات الدوري الممتاز، وضمت القائمة كلًّا من: في حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحى سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء وجافين جازيتو وخالد صبحى وصبرى رحيل وعبدالله نصيب وإسلام عبدالنعيم.

خط الوسط: مورو ساليفو وعمار حمدي وإبراهيم حسن وناصر ناصر وعبد الغنى محمد ومحمود عبد العزيز وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور وناصر ناصر ومحمد محمود ، وفي الهجوم: أحمد عيد ومابولولو.


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