اتفاق سوداني روسي على زيادة التنسيق والتعاون الثنائي في الاقتصاد والاستثمار والقضايا المحلية والدولية

أكد الجانبان السوداني والروسي، ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات، وإنفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في موسكو عام 2022 ، بجانب سبل زيادة ميزان التبادل التجاري والاستثمارات الروسية ، خاصة في مجال البنية التحتية، والتعاون مع روسيا في توليد الطاقة في الخزانات القائمة، إضافة الى مجالات الجيولوجيا والتعدين والنفط.

جاء ذلك في جلسة مباحثات مشتركة سودانية روسية عقدت بالخرطوم، حيث ترأس وفد السودان: السفير علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف وعضوية السفير عبد الوهاب حجازي مدير الإدارة العامة للشؤون الأوروبية والأمريكية والسفير خالد موسي مدير إدارة الشؤون الأوروبية وعدد من مدراء الإدارات العامة بوزارة الخارجية، بينما ترأس الوفد الروسي: سيرجي لافروف وزير الخارجية وعضوية ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير قسم الشرق الأوسط ألكساندر كينشك ونائب مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أكور بلياف.

وبحث الجانبان - خلال الجلسة - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتها إلى مستويات أرحب وتعزيزها؛ بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية المكلف بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على جميع المستويات، كما قدّم شرحاً للدور الإيجابي الذي يقوم به السودان في محيطه الجغرافي، خاصة جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وتشاد، بجانب رئاسة السودان لـ (إيجاد) وجهوده في معالجة كثير من التعقيدات التي تكتنف الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

كما استعرض وزير خارجية السودان، سير العملية السياسية في السودان وجهود الآلية الثلاثية في سبيل تحقيق الوفاق الوطني وتشكيل حكومة مدنية تتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

من جهته، أبدى وزير الخارجية الروسي سعادته بهذه الزيارة، التي "تجئ في إطار اهتمام روسيا بالسودان وبالدور الإيجابي الذي يقوم به في الإقليم"، مشيراً إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان، كما أعلن التزامهم بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل ، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، ونوهّ بأهمية توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية بين موسكو والخرطوم.

وكان لافروف والوفد المرافق قد وصلوا - مساء أمس - للسودان، واستقبلهم وزير الخارجية السوداني وعدد من المسؤولين، في مطار الخرطوم.