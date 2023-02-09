البرلمان التركي يقر إعلان حالة الطوارئ في المحافظات العشر المتضررة لمدة 3 أشهر

أقر البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، قرار إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المحافظات العشر المتضررة، والذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء.

وأعلن الرئيس التركي، أمس الأول الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 محافظات، هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر؛ الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا.

وقال أردوغان: «من أجل ضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والأعمال اللاحقة بشكل أسرع، قررت إعلان حالة الطوارئ على أساس السلطات الممنوحة لي بموجب المادة 119 من الدستور».

وأضاف الرئيس التركي أنه يجري إعداد القوانين الموافقة لذلك، مضيفًا: «هذه واحدة من أكبر الكوارث في منطقتنا والعالم، وليس فقط في تاريخ جمهوريتنا».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلازل إلى 16 ألفًا و170، والإصابات إلى 64 ألفًا و194 شخصًا.

واقتربت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، من 20 ألف قتيل حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

إلى ذلك بدأت عديد الدول بإرسال مساعداتها إلى المناطق المنكوبة، فيما قالت الأمم المتحدة، إن مساعدات الطوارئ إلى سوريا لا ينبغي أن تسيس.

وفي الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.