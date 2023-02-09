 ماليزيا: مليونا دولار لتركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلازل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا: مليونا دولار لتركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلازل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن بلاده ستتبرع بمليوني دولار أمريكي لتركيا وسوريا؛ لأجل مساعدة منكوبي الزلازل.

وأشار رئيس وزراء ماليزيا - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس - إلى أن مجلس الوزراء وافق على تقديم مليون دولار، فيما وافق عاهل ولاية جوهور الماليزية الملك إبراهيم بن إسكندر، على المساهمة بمبلغ مليون دولار أخر.

وفي السياق ذاته، قررت ماليزيا إرسال الفريق الخاص الثاني للبحث والإنقاذ إلى تركيا لمساعدة مهام انتشال منكوبي الزلزال المدمر الأخير.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق يضم 70 فرداً تم تدريبهم على تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، موضحة أن الفريق الخاص الماليزي الأول للبحث والإنقاذ قد تم نشره في مواقع مختلفة من محافظتي غازي عنتاب وأضنة بتركيا.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا المجاورة صباح يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى انهيار مباني وعمارات وأودى بحياة أكثر من 8 آلاف قتيل تحت الأنقاض حتى الآن.


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