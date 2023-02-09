السفارة السعودية بأنقرة: نتابع أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا بشكل مكثف

كشف القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا، محمد الحربي، اليوم الخميس، عن جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة على مدار يومين بكامل طاقتها لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا.

وقال الحربي في تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية، إن "هناك لجنة من السفارة تعمل بشكل مكثف بمجرد حدوث الزلزال، وحتى هذه اللحظة في عمل متواصل على مدى 24 ساعة، لاحتواء وضع المواطنين، بعد أن تم الإعلان عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي لاستقبال أي نداءات استغاثة، أو من يحتاج مساعدة من المواطنين أو من له أقارب".

وأضاف أنه كان "هناك العديد من المكالمات، وتم اتخاذ تدابير عمل عاجلة، وعمل نقطة تجمع في أضنه على حدود المنطقة الزلزالية، والتي تبعد عن أقرب نقطة زلزال بحوالي 20 دقيقة، وهي النقطة الأكثر أمنا في تلك المنطقة وبعيدة عن الاهتزازات".

وأشار إلى أن "اللجنة نقلتهم إلى نقطة التجمع وترحيلهم للسعودية، حيث تم ترحيل مجموعتين، والمجموعات الباقية في طريقها للسعودية"، مؤكدا أن "جميع السعوديين بدون أي إصابات أو وفيات، أو إصابات طفيفة".

وأكد الحربي على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وحرصهما الدائم على سلامة المواطنين وعودته سالما لأرض الوطن، داعيا بالسلامة للجميع.