تعليم الوادي الجديد: رفع كفاءة وتجميل مداخل ومخارج المركز الاستكشافي للعلوم بالداخلة

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أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد على رفع كفاءة وتجميل مداخل ومخارج المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة، وقص وتهذيب الأشجار والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والظهور الدائم بالمظهر اللائق والمشرف لهذا الصرح التعليمى الهام على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الخميس، بمقر المركز يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وقال عبدالعزيز، إنه تم تفقد معرض التربية الفنية والذى يضم مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية التى نفذها الطلاب، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام الدائم والمتواصل بكافة الأنشطة الطلابية لما لها من دور حيوي في بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بداية من الأحد المقبل.