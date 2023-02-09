الولايات المتحدة ترحب بالمساعدات الإنسانية الهندية للشعب الأوكراني

أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأوروبية الآسيوية كارين دونفريد، عن ترحيبها بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الهند للشعب الأوكراني وبدعوات الهند إلى الإنهاء الفوري للحرب ضد أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأمريكية، في معرض تصريحات صحفية أدلت بها فيما يتعلق بهذا الشأن، "إننا نرحب بالدعم الهندي لشعب أوكرانيا الذي يتمثل في تقديم مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى دعوات الهند إلى وضع نهاية فورية لحرب روسيا ضد أوكرانيا".

وأضافت كارين دونفريد قائلة "إننا نرحب بتأكيد رئيس الوزراء الهندي أن الوقت ليس وقت حرب، وبدعوته خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي إلى إتباع أسلوب الحوار والدبلوماسية، ونرى أن الدور القيادي الهندي لمجموعة العشرين حاليا يستحق الثناء".

وأضافت أن أوكرانيا لم تفعل شيئاً للتحريض على هذه الحرب، وكان بوتين يتوقع أن يحرز نصرا سريعاً ، ولكنه قلل من شأن الشعب الأوكراني، ونحن نعتقد أن هذه الحرب غير مشروعة ولم يكن لها مبرر".

وذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأوروبية الآسيوية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا لاستهداف بوتين لكى يوقف الحرب ، ومع ذلك إتضح أن بوتين لايهتم بالدبلوماسية ".

وشددت قائلة، في ختام تصريحاتها، "إن روسيا وحدها هي التي يمكنها إنهاء هذه الحرب الآن، ولقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذلك بقوله أنه إذا أوقفت روسيا القتال ، فإن الحرب ستنتهى ولكن إذا أوقفت أوكرانيا القتال فإن أوكرانيا هي التي ستنتهى، وإذا فاز بوتين فإن ذلك سيكون معناه الهزيمة لأوكرانيا ولنا جميعا".