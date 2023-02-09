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يشكل الطقس شديد البرودة بمناطق نطاق زلزال تركيا وسوريا، خطرا على العالقين تحت الأنقاض؛ إذ تنخفض درجات الحرارة دون التجمد على معظم المناطق المنكوبة؛ ليكون لها أثرها على معدل نجاة المصابين.

وتستعرض "الشروق" نبذة عن طبيعة الجو القارص بالمناطق المتضررة بالزلزال والمخاطر المترتبة على العالقين بالأنقاض جراء برودة الجو.

تسود مناطق جنوب تركيا، حالة من الطقس شديد البرودة وفق موقع "أكيو وذر" المتخصص في رصد الحالة الجوية حول العالم؛ إذ تتراوح درجات الحرارة ليلا بولايات كليس وديار بكر وعنتاب والعثمانية المنكوبة بالزلزال ما بين سالب 1 وسالب 6 مئوية.

ويزداد الوضع سوءا في مدينة ملطية التركية، بدرجة حرارة ليلا تصل إلى 11 دون الصفر، بينما الدرجة القصوى تبقى 1 دون الصفر.

ويعد الوضع أفضل بمحافظات الشمال السوري المنكوبة بالزلزال؛ إذ تبلغ درجة الحرارة ليلا وفقا لأكيو وذر سالب 3 تحت الصفر.

ويترتب على تعرض العالقين لجو شديد البرودة، عدة مخاطر كقضمات الصقيع وانخفاض درجة الحرارة.

وذكر مركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي أن انخفاض درجة الحرارة يقع عند التعرض لبرودة بدرجة أقل من 4 مئوية لفترة طويلة، وينجم عنه الحمى وصعوبة التحرك، ويكون الأشخاص المصابين بنزيف والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لانخفاض الحرارة، والذي يؤدي في النهاية إلى السكتة القلبية.

ويقول مركز السيطرة على الأوبئة عن قضمات الصقيع، إنها تنجم عن تعرض أطراف الجسم لدرجة حرارة شديدة البرودة ما يسبب تجمد الطرف وتعرضه للبتر حال طول المدة.

ويكون الشخص قليل التحرك أكثر عرضة لقضمات الصقيع، وهو ما ينطبق على العالقين تحت الأنقاض لصعوبة تحركهم.