غرفة سرّية أنقذت حياة هذه الفتاة من النازيين

من الممكن لعملٍ كبير للرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي أن يحقق سعراً قياسياً في مزاد في لندن في غضون أسابيع قليلة. ولكن وراء البيع هناك قصة عائلة عن المأساة والبطولة، أُدرجت في مذكرات غير منشورة، كما يكتب ستيفن سميث.

تبدأ القصة بفتاة صغيرة، تبلغ من العمر سبع سنوات، مختبئة في غرفة سرّية.

تقول لها امرأة: "أنت هادئة، هادئة جداً، لا يمكنك إصدار صوت، لا أحد يستطيع أن يعرف أنك هنا، لا أحد! هل تسمعيني؟"، المرأة هي مربية الفتاة التي اعتنت بها مع والدتها وجدتها في منزلهم.

"إذا أحدثت ضوضاء وسمعها شخص ما، فقد نقتل جميعاً على يد الألمان. هل سمعتني بشكل صحيح؟ لا تعرف الفتاة أنها لن ترى منزلها مرة أخرى لسنوات وأنها لن ترى والدتها أو جدتها مرة أخرى.

وهي لا تعرف هذا المكان، منزل المربية ولا عائلة المربية. لكنها ستقضي العامين ونصف العام المقبلين هنا، مختبئة في هذه الغرفة الصغيرة، من دون رفقة باستثناء لعبة تسمى جامبو، وكل ذلك بسبب سرٍّ قاتل.

الفتاة الصغيرة، دوللي، يهودية. وإنه عام 1943 في أمستردام التي احتلها النازيون.

لقصة دوللي أوجه تشابه ملحوظة مع تاريخ آن فرانك الشهير في زمن الحرب، وبالفعل كانت آن تختبئ في منزل آخر على بعد أقل من ميلين في الوقت نفسه. الفتاتان لا تعرفان بعضهما ولا تلتقيان أبداً.