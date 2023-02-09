أهالي الأقصر يحتفلون بذكرى مولد السيد يوسف الحجاجي

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احتفل أهالي الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بذكرى مولد العارف بالله السيد يوسف الحجاجي بمسجده بمنطقة الكرنك القديم على كورنيش النيل.

وبدأت الاحتفالات باحتشاد المريدين والمحبين عقب الانتهاء من أداء صلاة العشاء بمسجد السيد يوسف، وحضور جلسة تلاوة القرآن الكريم.

وأعقبها التعريف بالعارف بالله السيد يوسف وأطوار حياته، وأشهر الخدمات التي قدمها لأبناء الأقصر.

وتخلل الاحتفالات جلسات مديح وإنشاد ديني قدمها عدد من المبتهلين والمنشدين.

كما اصطف المحتفلون صفوفا منتظمة في المسجد؛ لإقامة مجلس ذكر رددوا فيها كلمات مديح العارف بالله في النبي صلى الله عليه وسلم.

وأقام عدد من المتبرعين مائدة طعام ومشروبات خارج المسجد لخدمة القادمون للاحتفال بالذكرى من القرى النائية وباقي المحافظات.