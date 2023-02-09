قنوات «SSC» تعلن إذاعة نهائي كأس العالم للأندية مجانا

أعلنت شبكة قنوات «SSC» السعودية، إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستجمع فريقي ريال مدريد والهلال، مجانًا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره الهلال السعودي، على ملعب مولاي عبدالله يوم السبت القادم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وقالت شبكة «SSC» السعودية في بيان رسمي عبر حسابها على تويتر: «تسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن نقل نهائي مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم، والذي سيجمع فريقي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، عبر قنوات SSC في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأتم البيان: «ستتوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية».