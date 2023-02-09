اليابان تتبرع بـ10 ملايين دولار لمشروعات اليونسكو في أوكرانيا

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أمس الأربعاء، أن اليابان ستقدم مساهمة بنحو 10 ملايين دولار لتمويل تدابير الطوارئ التي تتخذها المنظمة في أوكرانيا والبلدان المجاورة.

وأضافت المنظمة أن المساعدات سوف تستخدم لمشاريع اليونسكو، ولا سيما في أوكرانيا، في مجالات التعليم والثقافة وحماية الصحفيين، بحسب وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن "هذه المساهمة تجعل اليابان الشريك الرئيسي في استجابة اليونسكو لأوكرانيا".

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، في بيان، "أشكر اليابان على التزامها تجاه اليونسكو".

وأضافت أزولاي "لقد وصل دعم اليابان إلى مستوى قياسي هذا العام".

يشار إلى أن عدة دول تبرعت بما مجموعه 18 مليون دولار لمشاريع اليونسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.