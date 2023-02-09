أمريكا تعاقب عددا من الشركات بسبب علاقاتها بقطاع البتروكيماويات الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، إدراج 9 كيانات على قوائم العقوبات بسبب دورها في إنتاج وبيع وشحن منتجات بتروكيماويات، ومنتجات بترولية إيرانية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لمشترين آسيويين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية القول، إن الولايات المتحدة تركز على "استهداف مصادر الإيرادات غير الشرعية لإيران، وستواصل فرض العقوبات على أي أطراف تسهل هذه التجارة الإيرانية".

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018.

وفي الخامس من نوفمبر 2018 فرضت الولايات المتحدة العقوبات «الأشد على الإطلاق» ضد إيران، وتشمل صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد.