 بلينكن: مشاهد الزلزال في تركيا وسوريا مفجعة وسنواصل إيجاد طرق للمساعدة - بوابة الشروق
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بلينكن: مشاهد الزلزال في تركيا وسوريا مفجعة وسنواصل إيجاد طرق للمساعدة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 4:16 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 4:16 ص

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشاهد الدمار الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا بالمفجعة.

وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. أنا متحمس لرؤية أمريكيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها".

وتابع: "نحن نرسل بالدعم للضحايا والمثابرة لفرقنا... الشعبان التركي والسوري في قلوبنا ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمساعدة".

وقال بلينكن: "سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأيام المقبلة ونحن نخرج من مرحلة البحث والإنقاذ العاجلة للعمليات".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في البلدين إلى 12565 قتيلا.

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