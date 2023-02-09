بلينكن: مشاهد الزلزال في تركيا وسوريا مفجعة وسنواصل إيجاد طرق للمساعدة

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشاهد الدمار الناجم عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا بالمفجعة.
وأضاف بلينكن عبر حسابه على تويتر ليل الأربعاء/الخميس: "تستجيب الولايات المتحدة بالفعل، وستواصل إيجاد طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة. أنا متحمس لرؤية أمريكيين على الأرض، يساعدون من هم في أمس الحاجة إليها".
وتابع: "نحن نرسل بالدعم للضحايا والمثابرة لفرقنا... الشعبان التركي والسوري في قلوبنا ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمساعدة".
وقال بلينكن: "سيكون لدينا المزيد لنقوله في الأيام المقبلة ونحن نخرج من مرحلة البحث والإنقاذ العاجلة للعمليات".
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في البلدين إلى 12565 قتيلا.