زعيم حزب الخضر الألماني يتهم روسيا والأسد بعرقلة فتح حدود سوريا بعد الزلزال

اتهم زعيم حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور، روسيا والرئيس السوري بشار الأسد، بعرقلة فتح مزيد من المعابر الحدودية، بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية التركية السورية يوم الاثنين الماضي.

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، قال نوريبور اليوم، إن "المجتمع الدولي يجب عليه أن يؤثر على روسيا حتى يتم فتح مزيد من المعابر الحدودية بأسرع ما يمكن وحتى تصل المساعدات المطلوبة بشكل عاجل إلى الناس في إدلب. يجب منع حجب نظام الأسد للمساعدات الإنسانية التي تصل إلى البلاد عن طريق دمشق".

كان الزلزال المدمر أودى بحياة آلاف الأشخاص في المنطقة الحدودية التركية السورية وتعد محافظة إدلب السورية من بين المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.

وأضاف نوريبور أن وضع "الإمدادات بمستلزمات الحياة في محافظة إدلب كان صعبا للغاية في الأصل قبل وقوع الزلزال".

وتابع أن "روسيا دمرت متعمدة خلال الحرب بنى تحتية مدنية ومن ذلك مستشفيات ومدارس. ووضع الإمدادات حاليا كارثي. المستشفيات التي دمرها الزلزال أو روسيا مكتظة والناس ينقصهم كل شيء".

وأشار نوريبور إلى أن شحنات المساعدات بالكاد ما تصل إلى سوريا لأن روسيا ونظام الأسد يعرقلان فتح المزيد من المعابر الحدودية.