 الحديدي: الشحات أفضل لاعبي الأهلي أمام ريال مدريد - بوابة الشروق
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الحديدي: الشحات أفضل لاعبي الأهلي أمام ريال مدريد

علي البحيري
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:09 ص

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن اضاعة الاهداف من جانب لاعبي الفريق الأحمر عن طريق أفشة وشريف، ساهمت في تغيير سير المباراة تمامًا، مشيرًا إلى أن كارلو أنشيلوتي كان يلعب على المساحة بين متولي وعبدالمنعم في خط الدفاع.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان يهاجم بشخصية اللاعبين، والأخطاء الفردية كانت السبب في الأهداف، والمدافعين لم يضغطوا بشكل قوي على مهاجمي الريال، وارتكبت عدة أخطاء في مراقبة لاعبي الفريق الإسباني، تسببت في دخول الأهداف".

وأضاف: "كان من الممكن أن يلعب حسين الشحات في وسط الملعب بدل افشة، والدفع بطاهر مع محمد هاني في الجبهة اليمنى، وكان من الممكن الدفع بثلاثي في خط الدفاع بشكل أفضل لاغلاق المساحات أمام مهاجمي ريال مدريد".

وزاد: "حسين الشحات كان إيجابي أمام ريال مدريد كنت أتوقع أن يسجل هدفا في المباراة، ويجب شرح الأخطاء في محاضرة مبسطة وقبل الاستعداد لمواجهة فلامنجو البرازيلي".

وأكمل: "الأهلي فريق كبير، وأتمنى أن يقدم مستوى طيب أمام فلامنجو يوم السبت ويفوز بالبرونزية".


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