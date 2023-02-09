السودان يؤكد أهمية الاستفادة من مصر لنقل الحجيج السودانيين عبر مينائي بورتسودان وجدة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد العاطي أحمد عباس، متانة العلاقات السودانية المصرية ووشائجها بين الشعبين السوداني والمصري باعتبار أن كلا منهما امتداد للآخر، مؤكدا اهتمامه بالاستفادة من وسائل النقل البحرية المصرية فى نقل الحجيج السودانيين عبر ميناءي بورتسودان وجدة.

وقال وزير الأوقاف السوداني - في تصريح عقب لقائه في مكتبه اليوم بالسفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان - "نتطلع إلى عمل كبير مشترك وتفعيل آليات التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية ووزارة الأوقاف المصرية".

وأشار إلى أن اللقاء بحث مجالات تدريب الائمة والدعاة ومنح الأزهر الشريف والبحوث الإسلامية والإفتاء وتبادل الزيارات للائمة والواعظات، كما بحث اللقاء إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحج، خاصة فيما يتصل بالبوابة الالكترونية.

من جهته، أكد السفير هاني صلاح، تميز العلاقات بين البلدين واهتمامه بتعزيز التعاون الدعوي بين الوزارتين ودفعها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصلحة المشتر