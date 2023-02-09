الأهلي عن استعارة أنس أسامة : لن نتعاقد مع أي لاعب مصري في بطولة إفريقيا للسلة

علق النادي الأهلي على الأنباء التي ترددت حول استعارة أنس أسامة لاعب كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، في دوري أبطال إفريقيا الذي يقام في مارس المقبل برواندا.

ويلعب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA في رواندا خلال الفترة من 11 حتى 27 مايو 2023 بصفته بطلا لدوري السوبر المصري .

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول اتفاق الأهلي مع الاتحاد السكندري على استعارة أنس أسامة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد الجارحي المدرب العام لفريق السلة بالأهلي في تصريحات خاصة للشروق : "الحديث عن استعارة أنس أسامة في دوري أبطال إفريقيا ليشارك مع الأهلي هو أمر غير صحيح بالمرة ولم يتم حتى التفكير فيه وهي مجرد شائعات".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أيضا أن الأهلي لن يستعير أي لاعب مصري في دوري أبطال أفريقيا وهو أمر لم نفكر فيه إطلاقا".

وتابع عن التعاقد مع بعض المحترفين في دوري أبطال إفريقيا حسبما تنص لوائح البطولة : "حتى الآن لم نتفق أو نفاوض أي لاعب لضمه في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للأهلي لم يحدد احتياجاته في البطولة حتى الآن ، وسوف ننتظر حتى شهر مارس المقبل ونهاية الدوريات للتعاقد مع محترفين على أعلى مستوى حيث أن الأهلي هدفه هو التتويج باللقب ".