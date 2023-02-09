الحكومة البريطانية: لن نرسل طائرات مقاتلة لأوكرانيا في حال وجود خطر على سلامة البريطانيين

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا إذا كان هناك خطر على سلامة البريطانيين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة تراقب "المخاطر التصعيدية المحتملة" بينما تدرس إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتعليقا على مخاوف بعض الحلفاء الغربيين من أن إمداد أوكرانيا بطائرات قد يخاطر بجر حلف الناتو إلى الصراع هناك، قال المتحدث: "أولا، لم نتخذ قرارا بشأن تقديم المملكة المتحدة للطائرات. إن المملكة المتحدة بصدد توفير دبابات تشالنجر وقد قدمنا أيضا قدرات بعيدة المدى. نحن نتخذ هذه القرارات بعناية وننفذها بعناية. ندرك المخاطر التصعيدية المحتملة".

وأضاف المتحدث: "لكن طوال الوقت كنا واثقين من أن النهج الذي نتخذه هو أفضل وأسرع طريقة لمساعدة أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب، وهو أمر من الواضح أنه في مصلحة الجميع. وروسيا هي التي تواصل اتخاذ إجراءات تصعيدية بقصفها للمدنيين ومواصلة حربها في أوكرانيا".

وأكد أن الحكومة البريطانية لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا إذا كان هذا الأمر سيعرض سلامة المملكة المتحدة للخطر.

وقال المتحدث: "تمتلك المملكة المتحدة أعدادا كبيرة من طائرات تايفون وإف -35. بالطبع لن نفعل أي شيء من شأنه أن يعرض سلامة المملكة المتحدة للخطر".

وأضاف أن المملكة المتحدة ستعمل مع شركاء دوليين "لبحث كيفية تزويد أوكرانيا بقدرات تتوافق مع معايير الناتو".

وأشار المتحدث إلى أن إرسال طائرات تايفون سيتطلب إذنا من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، بينما ستحتاج طائرات إف -35 إلى موافقة أمريكية.