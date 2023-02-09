اليابان تدرس تخفيف قيود كورونا المفروضة على الوافدين من الصين

صرح مصدر حكومي ياباني، اليوم الخميس، بأن اليابان تدرس تخفيف الضوابط الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على الوافدين من الصين بحلول نهاية فبراير الجاري، مع انخفاض معدل الوافدين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وقال المصدر، إنه بدلا من إلزام جميع الوافدين من الصين بإجراء اختبار، تعتزم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اعتماد نهج انتقائي لاختبار الوافدين، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وفي الصين، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن بدأت بكين في تخفيف جذري لسياستها الصارمة "صفر كوفيد" التي تضمنت عمليات الإغلاق والحجر الصحي في ديسمبر الماضي.

وأضاف المصدر، أنه من المرجح أن تستمر الحكومة اليابانية في مطالبة السياح من الصين بإظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا يكون قد تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة.

ومن ناحية أخرى، تعتزم إدارة كيشيدا إلغاء قاعدة تقصر سفر المغادرين والوافدين على الرحلات المباشرة بين اليابان والبر الرئيسي للصين على 4 مطارات رئيسية هي، ناريتا وهانيدا وكانساي وتشوبو.

وأكد المصدر، أن الحكومة سوف تسمح لشركات الطيران بزيادة عدد الرحلات المباشرة من وإلى الصين.

يذكر، أن اليابان شددت إجراءات الحجر الصحي للوافدين من الصين في أواخر ديسمبر الماضي، ويتعين على كل المسافرين من الصين حاليا، إجراء اختبار"بي سي آر" لدى وصولهم إلى اليابان.

كما يجب على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم الخضوع للحجر الصحي في منشأة مخصصة لمدة تصل إلى 7 أيام.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن إعادة النظر تأتي في الوقت الذي ظل فيه معدل الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا بين الوافدين من الصين أقل من 1% منذ أواخر يناير الماضي، واكتشاف مجموعة محدودة فقط من متحورات الفيروس.