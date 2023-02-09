تونس: ضبط 3 أشخاص لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

أعلنت السلطات التونسية ضبط 3 أشخاص لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الخميس - أن دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش بقرمبالية ومركز الحرس الوطني بمنزل بوزلفة و وحدة الإسناد الفني و الإستعلام التكتيكي؛ تمكنت من ضبط شخصين أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائهما إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليهما بسجن الأول لمدة 6 سنوات والثاني لمدة سنة واحدة.

وفي سياق آخر، قال المتحدث إنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها والتي تهدد الأمن العام تمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والطريق العمومي بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بنابل من ضبط شخص أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.