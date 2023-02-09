مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 78 مستوطنا إسرائيليًا باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن المستوطنين كان من ضمنهم، طلاب من ما تُسمى "جماعات الهيكل"، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وفي السياق ذاته تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها التصعيدية والعقابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، حيث أعلنت أنها ستجري مناورات وتدريبات في الأيام القادمة على اقتحام المسجد الأقصى، كما قررت تجنيد أربع وحدات احتياط إضافية، قبل شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يشهد تصعيدًا من قبل المستوطنين على صعيد الاقتحامات، وهو ما ينذر بتفجر الأوضاع.