اتفاق ماليزيا وتايلاند على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار

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تعهدت ماليزيا وتايلاند على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول 2025، مع التوسع في التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برايوت شان أوشا رئيس وزراء تايلاند، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم الذي يزور تايلاند، إن البلدين اتفقا على دعم خطوط المواصلات لتسهيل التجارة وتسريع مشروعات البنية التحتية مثل الطرق ونقاط الجمارك".

وأضاف برايوت، أن تايلاند وماليزيا ستحاولان إيجاد الطرق بزيادة أسعار الحاصلات الزراعية وتطوير المناطق الحدودية الماليزية التايلندية لجذب استثمارات طويلة المدى.

وشهدت زيارة إبراهيم لتايلاند، وهي الأولى له منذ وصوله للسلطة في العام الماضي، توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

كما ناقش الزعيمان التعاون الإقليمي للمحافظة على السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا مواجهة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الاضطراب في أقاليم جنوب تايلاند ذات الأغلبية الماليزية المسلمة.