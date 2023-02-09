وزراء مجريون يتخلون عن مناصبهم المشرفة على الجامعات لإنهاء خلاف مع الاتحاد الأوروبي

تخلى وزراء مجريون، كانوا يتقلدون مناصب قوية في المؤسسات العامة المعنية بالإشراف على الجامعات في البلاد، عن مناصبهم، للمساعدة في حل واحدة من سلسلة من النزاعات مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في إطار استجابة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لمطالب الاتحاد الأوروبي لتخفيف القبضة السياسية على العملية التعليمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رئيس مكتب رئاسة الوزراء، جيرجيلي جولياس، قوله للصحفيين اليوم الخميس، بعد عقد اجتماع حكومي مدته ثلاثة أيام، إن المجر تسعى لتحرير الاعتمادات المالية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمجر "في أقرب وقت ممكن".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استبعد الجامعات المجرية من برنامج المنح الدراسية الأكاديمي الرائد "إيراسموس"، بالاضافة إلى التمويل الجامعي الحاسم، بسبب التأثير السياسي على التعليم العالي في البلاد.