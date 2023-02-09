محافظ كفر الشيخ ينفي وجود هبوط أرضي بعمق مترين وسقوط سيارة بالطريق الدولي ببلطيم

نفى المركز الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بوجود هبوط أرضي على الطريق الدولي ببلطيم، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وأصدرت محافظة كفر الشيخ، بياناً صحفياً، قالت فيه، إنه لا صحة لما تردّد عن هبوط أرضي، بعمق مترين، ولا صحة لسقوط سيارة بالموقع، ويناشد المركز الإعلامي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشرون، لعدم إثارة البلبلة.

وفي سياق متصل، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، بوضع علامات إرشادية، وخدمة ليلية من إدارة المرور، على أعمال الرصف الجارية بمعرفة هيئة الطرق والكباري، عند كوبري 83 اتجاه بلطيم، التي تأثرت بهطول الأمطار، وتم وضع طبقة سن باستخدام معدة مجلس المدينة، حفاظاً على سلامة مستقلي السيارات.