الرقابة المصرفية التركية تحذر البنوك من صرف توزيعات أرباح كبيرة

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حذرت هيئة الرقابة المصرفية التركية "بي.دي.دي.كيه"، البنوك من استخدام أرباحها القياسية خلال العام الماضي في مكافآة مساهميها من خلال صرف توزيعات نقدية كبيرة.

وبحسب رسالة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء وأكدها مسؤولون أتراك، قالت الهيئة للبنوك إنه "لن يكون مفيدا" صرف توزيعات نقدية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن حالة الغموض الاقتصادي العالمية وتوقعات الكساد تفرض على البنوك توخي الحذر.

في الوقت نفسه، قالت الهيئة إنها ستوجه طلبات فردية لبعض البنوك بشأن التوزيعات النقدية وفقا للوضع الرأسمالي لكل بنك.

جاء هذا التحذير في الوقت الذي حققت فيه البنوك التركية أرباحا قياسية خلال العام الماضي ، ومن غير المنتظر تأثرها بالزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية زادت أرباح القطاع المصرفي خلال العام الماضي بمقدار 4 أمثال إلى 5ر433 مليار ليرة (23 مليار دولار)، وهي أكبر أرباح سنوية للقطاع منذ تأسيس هيئة الرقابة المصرفية عام 2002.