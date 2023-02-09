قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية منذ يوم الاثنين الماضي، لافتة إلى أنها أدت إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا، موضحة أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



وذكرت أن الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وجوب سيناء، منوهة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل.



وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الأجواء تتراوح ما بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية ليلًا، قائلة إن الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 9 إلى 10 درجات، وتصل في مناطق شمال الصعيد إلى 5 و6 درجات.



وأوضحت أن الصغرى في وسط سيناء تصل إلى أقل من 5 درجات، وإلى تحت الصفر في منطقة جبال موسى، محذرة من أن الأجواء قارسة البرودة في بعض المناطق، كما أن الصقيع يتكون على المزروعات في شمال الصعيد والوادي الجديد.



ولفتت إلى أن «فرص الأمطار تقل عن الأيام الماضية، وتنحسر على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري»، مضيفة أن فرصها خفيفة على محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.



وحذرت من عودة الشبورة المائية للتكون في الصباح الباكر على أغلب الطرق المؤدية من وإلى الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.