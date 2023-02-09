ناسيونال ماديرا يتأهل لقبل نهائي كأس البرتغال بفوز مثير على كاسا بيا

تأهل فريق ناسيونال ماديرا للدور قبل النهائي في بطولة كأس البرتغال، عقب فوزه المثير 5 / 2 على مضيفه كاسا بيا، بعد التمديد، اليوم الخميس، في دور الثمانية للمسابقة.

وتقدم ماديرا بهدفين نظيفين حملا توقيع لويس إستيفيس في الدقيقتين 44 و46، مستغلا النقص العددي الذي عانى منه منافسه، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جواو نونييز في الدقيقة 17 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، استعاد كاسا بيا اتزانه من جديد، وأدرك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، بعدما هز لاعباه ديوجو بينتو ورافاييل مارتينيز الشباك في الدقيقتين 53 و80 على الترتيب، ليلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وحسم ماديرا الأمور لصالحه خلال الوقت الإضافي، الذي تضاعفت خلاله معاناة كاسا بيا، عقب طرد لاعبه فاسكو فيرنانديش في الدقيقة 92، ليضطر للعب بتسعة لاعبين.

وأعاد البوسني فلادان دانيلوفيتش التقدم لماديرا مجددا، عقب إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 94، ثم أضاف برونو جوميش الهدف الرابع في الدقيقة 105، وأنهى جوستافو سيلفا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 108.