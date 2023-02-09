 غادة والي وأمين عام الخارجية الجزائرية يؤكدان على تأثير الإرهاب والمخدرات على الاستقرار الدولي - بوابة الشروق
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غادة والي وأمين عام الخارجية الجزائرية يؤكدان على تأثير الإرهاب والمخدرات على الاستقرار الدولي

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 7:09 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 7:09 ص

أكدت غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني على تأثير قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر في أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل الأفريقي على الاستقرار والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمع والي، اليوم، بعمار بلاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع كان فرصة للأمين العام عمار بلاني لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها سلطات بلاده في مكافحة الفساد واستعادة الأصول المحولة بشكل غير قانوني إلى الخارج.
وأعربت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن كامل استعداد المكتب الذي تترأسه لدعم الجزائر، ولا سيما في جهودها لمكافحة الفساد وتهريب المخدرات، من خلال دعم تنفيذ استراتيجيتها الوطنية في هذه المجالات.

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