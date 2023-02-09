تركيا تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المحافظات العشر المتضررة من الزلزال

أقر البرلمان التركي، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات العشر المتضررة جراء الزلزال المدمر، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وتغيرت حياة ملايين الأتراك والسوريين إلى الأبد بعد الزلزال الذي ضرب البلدان يوم الاثنين الماضي وامتد لمئات الأميال.



وفيما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، تم الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 16000 قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا. وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين من الكارثة بـ 23 مليونا.



وانهار ما لا يقل عن 6000 مبنى، ولا يزال سكان كثيرون بداخلها. وعلى الرغم من أن جهود الإنقاذ لا تزال تشكل أولوية قصوى، حيث تم نشر حوالي 25000 شخص في تركيا وإرسال آلاف آخرين من الخارج - لكن عاصفة شتوية قاسية تهدد الآن حياة الناجين وأولئك الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي.إن.بي.سي".