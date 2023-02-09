قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تعرضت للكثير من الأزمات، كأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وجنوح السفينة "إيفرجيفن".



وأضاف خلال لقاء لبرنامج " الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن هيئة قناة السويس تعمل على زيادة المشروعات؛ وتطوير المجري الملاحي، لزيادة عدد السفن المارة بالقناة، كما أن لديها مراكز لتدريب ولتأهيل الشباب على الحرف الخاصة بالسفن؛ لاستيعاب أكبر عدد منهم وتأهيلهم للعمل في القناة.



وتابع: "الرئيس السيسي مبيتاخرش عننا.. ولو عايزين ننفذ مشروع بيسأل عن كل التفاصيل.. ولازم يعرف فائدة المشاريع.. وهتحقق إيه لمصر.. ودائما بيتواصل معانا وبيتابع كل صغيرة وكبيرة في القناة؛ وهو قائد للأزمات".



وتحدث بشأن رد الرئيس السيسي على جنوح السفينة التايوانية "إيفرجيفن"، في قناة السويس، قائلًا "الرئيس قالي سمعة مصر في رقبتك أنت والرجالة.. والكلمة كانت صعبة".



ووجه رسالة طمئنة للشعب المصري، قائلًا: "قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية؛ ولا أحد يقترب ومنها.. ونستمر على تقديم النجاحات.. ولا يمكن التفريط بقناة السويس".