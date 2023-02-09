استشهاد شاب فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الشاب شريف حسن رباع (22 عامًا)، مُتأثرًا بجروحه الحرجة، التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب رباع، بعد أن أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة "الدلبه"، وتركته ينزف، ثم نقلته بآلية عسكرية، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.

وبارتقاء الشاب رباع، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، إلى 43 شهيدًا، بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة.