روسيا تحذر بريطانيا من إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية

وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا من مغبة إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية.

وأكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا ستكون له "عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره".

وقالت السفارة الروسية في بيان لها الأربعاء: "نود أن نذكّر مسؤولي لندن أنه بناء على ضميرها بخصوص هذا السيناريو (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك حصاد دموي للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره"، بحسب قناة "آر تي".

وأضافت السفارة الروسية: "لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني".