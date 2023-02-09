 الخارجية الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الملاحظات عبر سفارات دول ثالثة - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الملاحظات عبر سفارات دول ثالثة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين وفق اتفاقية التبادل
روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين وفق اتفاقية التبادل
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 3:22 م

قال رئيس الإدارة الثانية لشئون رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بولشوك، إن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الملاحظات حول عدد من القضايا عبر سفارات دول ثالثة.

وأوضح بولشوك في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، أن كييف قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا من جانب واحد في 22 فبراير من العام الماضي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه في الوقت الراهن لا تعمل المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في أوكرانيا أو نظيرتها الأوكرانية في روسيا، غير أنه يوجد تبادل دوري للمذكرات الشفوية حول بعض القضايا العملية بين البلدين من خلال سفاراتهما في دول ثالثة.


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