محمد أبو الغار يشيد بحفل السوبرانو فاطمة سعيد في المتحف المصري الكبير ورقصها بالعصا

أشاد الدكتور محمد أبو الغار، السياسي المصري وأستاذ طب النساء بجامعة القاهرة، بالسوبرانو المصرية فاطمة سعيد، قائلا إنه حضر حفلها الذي كان تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ وسعد به للغاية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن أداء المطربة فاطمة سعيد، ورقصها بالعصا؛ كانت فقرة ذات وقع جيد ولطيف، لافتًا إلى تكرار هذا الطقس في أكثر من أوبرا بالعالم.

أدت السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد، برفقة المايسترو نادر العباسي، حفل المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء الجمعة الموافق 21 يناير، ضمن في إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا، بأغنية "مصر هي أمي".

وتفاعل الجمهور الكبير الذي حرص على حضور الحفل، بالتصفيق مع الأغنية، كما تفاعلت فاطمة مع الجمهور وبدأت ترقص على تصفيق الجمهور، وسط حالة من البهجة والسعادة.

وقال المايسترو نادر عباسي، في تصريحات لـ«الشروق» بوقت سابق: «كنت حريصا بما أن المتحف هدية من مصر للعالم أجمع أن يكون اختيار البرنامج متنوعا من أعمال عالمية كلاسيكية وأعمال شرقية ومصرية تتميز بأسلوب أوركسترالى أكاديمي يليق بالحدث واختيار مؤلفين من أجيال مختلفة، وكذلك أعمال عالمية، في الأعمال المصرية سوف أقوم بتقديم مؤلفات لمحمد عبدالوهاب وكمال الطويل وهانى شنودة وفريد الأطرش وفؤاد الظاهري ونجيب حنكش، ومحمد سعد باشا من الجيل الأكاديمي المعاصر».

وعلى هامش الحفل، جرى استخدام أعمال كثيرة جدا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومصر، كما غنت فاطمة سعيد أغاني بكل اللغات اظهرت ثقافتها النادرة، وفقا لتصريحات المايسترو نادر عباسي.