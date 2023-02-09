الثقافة: إقامة معارض للكتاب بعدد من المحافظات قريبا

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمعدلات المتميزة للمبيعات التي حققتها قطاعات وزارة الثقافة، خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54، والإقبال الجماهيري الكبير على الإصدارات، وهو ما عكس وعيًا حضاريًا لدى الجمهور بقيمة وأهمية القراءة.

وأضافت أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة نحو تفعيل استراتيجية الدولة التنموية، الرامية لترسيخ الهوية المصرية، والحفاظ على موروثاتها الثقافية والفنية المتنوعة من خلال قطاعاتها المتعددة، حيث لاتقوم هذه الاستراتيجية على صعيد تحديث وتطوير وإنشاء البنية التحتية للمؤسسات الثقافية فحسب، بل تمتد في الأساس لتشمل حشد الجهود إزاء تطوير المحتوى والمنتج الثقافي وإتاحته لجميع الفئات المجتمعية، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة على جهودهم التي كانت السبب في إنجاح هذا المحفل الدولي.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الفترة القادمة ستشهد إقامة عدد من معارض الكتب بعدد من المحافظات والمدن، كما سيتم افتتاح عدد من منافذ البيع لإصدارات وزارة الثقافة بعدد من المدن التي لا يوجد بها منافذ لبيع الكتب.

وحققت قطاعات وزارة الثقافة، مبيعات غير مسبوقة، لإصداراتها التي شاركت بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الـ 54، حيث قارب إجمالي مبيعات قطاعات الوزارة المُختلفة النصف مليون نُسخة، منها نحو 180 ألف نُسخة، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونحو 75 ألف نُسخة، مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكثر من 137 ألف نُسخة، مبيعات بمبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي طرحت مئات العناوين بأسعار مُخفضة من 5 إلى 20 جنيه.