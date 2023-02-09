أسامة ربيع: قناة السويس تدار بأيد مصرية وجميع الشعب المصري يمتلكها طبقا للدستور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن "القناة تدار بأيد مصرية وجميع الشعب المصري يمتلكها طبقا للدستور"، مشيرا إلى أنه لا يمكن بيع القناة أو إعطاء أي عقود امتياز لأي دولة.

وأكد الفريق ربيع، في حوار مع قناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن قناة السويس الجديدة ناجحة وتقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة كل عام، موضحا أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قناة السويس أول بأول.

وأشار إلى أنه يتم تطوير المجري الملاحي والأسطول وهذه الأفعال تؤكد على أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات كاذبة ومضللة وليس لها أي أساس من الصحة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن وجود ما يشبه "الرادار" على طول المجرى الملاحي للقناة لمراقبة سرعة المراكب والسفن، مشيرا إلى وجود 16 محطة مراقبة بطول قناة السويس لمتابعة المراكب أثناء عبورها داخل المجرى الملاحي.

وأوضح أن محطات المراقبة تقوم بالتواصل مع قبطان السفينة التي تخالف السرعات المقررة داخل القناة أو اقتراب سفينة من أخرى.

ولفت إلى وجود خطط مستقبلية لهيئة قناة السويس، وهناك مشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل وأخرى بعيدة الأجل، شارحا :"أن مشروعات قصيرة الأجل هي الحفاظ على المجرى بأن يكون أمنا، والمشروعات المتوسطة هي توسيع المجري الملاحي للقناة من 24 إلى 27 مترا.

وأضاف الفريق ربيع، أنه يتم العمل على عمل حوض كبير داخل ترسانة السويس لبناء السفن عملاقة بحمولة "160 ألف طن".

وأكد أن الرئيس السيسي يتابع كافة التطورات والتفاصيل الفنية الخاصة بقناة السويس أول بأول، كما يتابع معه شخصيا أعمال القناة بشكل دوري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اتصل به ثلاث مرات في يوم واحد أثناء أزمة السفينة ايفر جرين.