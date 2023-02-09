هوفنهايم الألماني يقدم مدربه الجديد الأمريكي بلجرينو ماتارازو

قدم نادي هوفنهايم الألماني، مدربه الجديد الأمريكي بلجرينو ماتارازو، اليوم الخميس، والذي أكد أن الفريق جاهز للمضي قدما للخطورة المقبل بعد انتكاسات عديدة دفعته للنصف السفلي من ترتيب (بوندسليجا).

وأوضح المدرب الذي حل محل أندريه برايتنريتر، والذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي: "لقد رأيت فريقا جاهزا للغاية، فريقا يعلم ما يحتاج إليه، إنهم يرحبون بأي مساهمة وهم في حالة نشاط دائم في التدريبات".

وابتعد ماتارازو عن التدريب منذ أن رحل عن شتوتجارت أوائل الموسم الجاري، بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام قضاها هناك.

ولم يحقق فريق هوفنهايم أي فوز في الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ أكتوبر الماضي وخسر الفريق سبع مباريات في آخر تسع خاضها، وساهمت النتائج السيئة في تراجعه للمركز الرابع عشر في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وخرج الفريق من بطولة كأس ألمانيا الاسبوع الماضي، بعد خسارته أمام لايبزج 1 / 3.

وقال ماتارازو: "بعد 19 مباراة، الجدول لا يكذب نحن نعلم أين نحن، نحتاج لتقبل الموقف والمضي قدما".

وفي أول مباراة للمدرب الجديد في مواجهة باير ليفركوزن، يوم السبت، سيفتقد الفريق لخدمات المدافعين جريشا بروميل وبافيل كاديرباك ولاعب الوسط جاكوب برون لارسن، وروبرت سكوف، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة كيفن فوجت.

وقال ماتارازو: "كيفن فوجت شارك في جزء من التدريبات بالأمس، لكن الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة".