رئيس وزراء الهند يبحث مع نيتانياهو سبل تعزيز العلاقات الأمنية والتكنولوجية

بحث رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودى" مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الهندية الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الهندي، في معرض تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن "إنني بحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو سبل تعزيز الصداقة متعددة الجوانب بين الهند وإسرائيل ، مع التركيز العميق على الشراكة في مجال الابتكارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القائم بيننا في مجال الأمن والدفاع".

ومن جانبه، أكد نتنياهو، في تدوينة له على "تويتر"، أنه بحث مع مودي سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والهند والعمل معه لدفع العلاقات الأمنية والاقتصادية إلى الأمام مع التركيز على التكنولوجيا المتطورة.