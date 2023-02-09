الكرملين يرفض الاتهامات بتورط بوتين في إسقاط الطائرة الماليزية إم إتش 17

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن اتهامات الغرب بتورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة مباشرة في إسقاط طائرة الركاب "إم إتش 17" في شرق أوكرانيا عام 2014، باطلة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وقال بيسكوف، إن المزاعم التي تفيد بأن بوتين قرر نشر نظام أسلحة "بوك" في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ليس لها أي أساس.

جدير بالذكر، أن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298، لقوا حتفهم عندما أُسقطت فوق منطقة متنازع عليها بأوكرانيا في يوليو من عام 2014.

وكان فريقا دوليا من المحققين في هولندا قال أمس الأربعاء، إن المحادثات الهاتفية التي تم التقاطها تشير إلى وجود دور نشط لبوتين في إسقاط الطائرة.

وقال بيسكوف، إن "روسيا لم تشارك بأي شكل من الأشكال في التحقيق، وبالتالي، لا يمكننا قبول النتائج، ولا سيما أنه لم يتم إبداء أي أسباب لمثل هذه التصريحات"، ولكن، بحسب التحقيق، فقد رفضت روسيا التعاون.

وكانت الطائرة في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، عندما تم إسقاطها فوق الأراضي المتنازع عليها في أوكرانيا بصاروخ "بوك" روسي الصنع المضاد للطائرات.

وتم توجيه الاتهام إلى 3 روس وأوكراني واحد، وجميعهم كانوا يتولون في ذلك الوقت مناصب رفيعة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا، وفي العام الماضي، أدين 3 منهم وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وتمت تبرئة رجل واحد، ولم يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة.