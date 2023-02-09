 الاتحاد الأوروبي: تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسوريا وتركيا بقيمة 6 ملايين و500 ألف يورو - بوابة الشروق
الخميس 9 فبراير 2023 9:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي: تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسوريا وتركيا بقيمة 6 ملايين و500 ألف يورو


نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 8:46 ص

 أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم دعما إضافيا طارئا لسوريا وتركيا، ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6 ملايين و500 ألف يورو، بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للتكتل.
ودعا مسئول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية- وفقا لبيان نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي- الدول الأعضاء الاستجابة لطلب رسمي تقدمت به دمشق عبر هذه الآلية، موضحا الحاجة لضمانات كافية؛ للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى المحتاجين.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا جمع مساعدات دولية أخرى إلى سوريا وتركيا، وذلك من خلال استضافة مؤتمر للمانحين، مطلع مارس القادم، في بروكسل.
وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأربعاء الماضي الـ15 ألف قتيل، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك