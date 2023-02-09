المنطاد الصيني: الولايات المتحدة تحذر من برنامج تجسس يشمل 5 قارات

وقال المسؤولون الأمريكيون إن المنطاد طوله 60 مترا، كما أن وزنه ربما يصل إلى مئات الكيلوغرامات.

وتسبب اكتشاف المنطاد في أزمة دبلوماسية بين الدولتين. فقد ألغى بلينكن، على الفور، زيارة إلى الصين، كانت ستكون الأولى من نوعها على مستوى اللقاء الرسمي بين البلدين منذ سنوات.

وقال مسؤولون، لم تُعلن أسماؤهم، لصحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تعتقد أن مشروع منطاد التجسس المزعوم ينفّذ في منطقة هاينان الساحلية في الصين، وقد استهدف دولا من بينها الهند واليابان وتايوان والفلبين.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر، أن الولايات المتحدة تعتقد أن مناطيد كهذه استخدمت فوق أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي سماء جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوروبا.

وقال رايدر: "علمنا الكثير عن هذه المناطيد وكيفية تعقبها". وأضاف أن الولايات المتحدة على ثقة الآن بأن لديها القدرة على "البحث عن مثل هذه الأنواع من القدرات".

وأشار إلى أنه رغم استخدام جميع هذه الأجسام لأغراض التجسس، هناك "اختلافات" بالنسبة لأحجامها وقدراتها.

وتعتقد الولايات المتحدة أن المناطيد استخدمت فوق أراضي الولايات المتحدة أربع مرات، على الأقل، لكن الجنرال رايدر لم يذكر المزيد من التفاصيل حولها.

وأبلغت واشنطن 40 دولة حليفة في بداية الأسبوع، عن عملية التجسس المزعومة، وفق ما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية لمحطة سي بي إس نيوز.

ولا تزال السفن التابعة للبحرية وخفر السواحل تبحث برفقة الغواصين عن حطام المنطاد.